Tacizle suçlanan Weinstein 1 milyon dolara serbest bırakıldı

Oscar ödüllü film yapımcısı Harvey Weinstein'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları 2017'de gündeme geldi.

Weinstein hakkındaki iddialar kısa sürede çığ gibi büyüdü ve aralarında Hollywood yıldızlarının da olduğu 30'dan fazla kadın, yapımcının kendilerine yaptığı tacizlerini ifşa etti.

Harvey Weinstein, New York'ta polise teslim oldu. Taciz ve tecavüz iddialarından suçlu bulunan 66 yaşındaki Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Elektronik kelepçe takmayı kabul eden Weinstein pasaportunu polise teslim etti.

Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie...

Yapımcı Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayanlar arasında Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi tanınmış oyuncular var.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsrı.

Holywood hayatı sona erdi

Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarıldı ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesildi.

Kaynak: AA, TRT Haber