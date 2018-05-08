Tacizle suçlanan New York Başsavcısı istifa etti

ABD'de New York'un Demokrat Başsavcısı Eric Schneiderman, istifa kararını bir açıklamayla duyurdu.

"Son saatlerde, hakkımda şiddetle karşı çıktığım ciddi iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların, mesleğimle veya başsavcılık faaliyetleriyle ilişkisi olmasa da, kritik bir dönemde başsavcılığın işlerini yapmaktan alıkoyacaktır."

63 yaşındaki Eric Schneiderman, taciz iddialarını gündeme getiren The New Yorker dergisi ve diğer basın yayın kuruluşlarıyla ilgili de yaşananların anlatılanlar gibi olmadığını savundu.

The New Yorker dergisi, haberinde Schneiderman'ın 4 kadına cinsel birliktelik sırasında fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

Kadınlar, New York Başsavcısının rızaları dışında kendilerine tokat attığını, boğazlarını sıktığını, sözlü taciz ve tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

New York Valisi Andrew Cuomo ve Senatör Kirsten Gillibrand dahil birçok Demokrat, Schneiderman'ın istifa etmesini istedi.

Schneiderman, cinsel şiddete karşı başlatılan ve tüm dünyada yankı bulan #Metoo hareketine destek veriyordu.

Kaynak: AA