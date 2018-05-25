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Tacizle suçlanan Amerikalı yapımcı Weinstein teslim oldu

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağında yer alan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, New York'ta polise teslim oldu.

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Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. 

Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, New York'ta polise teslim oldu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, 66 yaşındaki Weinstein'ın cinsel tacizden yargılanmasının beklendiğini belirterek, böyle bir suçun 25 yıla kadar hapis cezası anlamına geldiğini ifade etti.

Yapımcı Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayanlar arasında Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi tanınmış oyuncular bulunuyor.

Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yapımcı, taciz iddiaları, new york, abd
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