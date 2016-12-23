Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » Tacikistan ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü

Tacikistan ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü

Tacikistan ekonomisi bu yıl yüzde 6,9 büyüme kaydetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Tacikistan ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü

Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, hükümet üyeleri ve diğer üst düzey yöneticiler ile valilerin hazır bulunduğu bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin 2016 yılı sosyo-ekonomik sonuçlarını ve 2017 yılı perspektifini değerlendirdi.

Başbakan Rasulzade, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,9 büyüdüğünü kaydederken sanayi üretiminin yüzde 16, tarım sektörünün yüzde 5,2, yatırım hacminin yüzde 17,4, perakende mal dönüşümünün ise yüzde 6 artış kaydettiğini hatırlattı.

Rasulzade, bu yıl ülkede yıllık enflasyonun da yüzde 6 olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Tacikistan ekonomisi, geçen sene yüzde 6 büyürken, yıllık enflasyon yüzde 5 olarak gerçekleşmişti.

Etiketler: Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade, ekonomi, enflasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER