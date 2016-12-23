Tacikistan ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü

Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, hükümet üyeleri ve diğer üst düzey yöneticiler ile valilerin hazır bulunduğu bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin 2016 yılı sosyo-ekonomik sonuçlarını ve 2017 yılı perspektifini değerlendirdi.

Başbakan Rasulzade, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,9 büyüdüğünü kaydederken sanayi üretiminin yüzde 16, tarım sektörünün yüzde 5,2, yatırım hacminin yüzde 17,4, perakende mal dönüşümünün ise yüzde 6 artış kaydettiğini hatırlattı.

Rasulzade, bu yıl ülkede yıllık enflasyonun da yüzde 6 olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Tacikistan ekonomisi, geçen sene yüzde 6 büyürken, yıllık enflasyon yüzde 5 olarak gerçekleşmişti.