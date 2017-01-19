  • 19 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.83
    EURO 4.072
  • BIST 82337.13
    ALTIN 147.916
Buradasınız : » » SYRIZA'da şüpheli paket paniği

SYRIZA'da şüpheli paket paniği

Atina’da, SYRIZA'nın merkez bürolarının bulunduğu binaya gönderilen şüpheli paket güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
SYRIZAda şüpheli paket paniği

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRIZA) merkez bürolarının bulunduğu binaya gönderilen şüpheli paket güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.

Yunan medyasındaki haberlere göre, SYRIZA’nın kent merkezindeki Kumunduru caddesinde bulunan merkez binasında partinin Siyasi Konsey toplantısı sırasında posta ile gelen bir paketin içinde şüpheli toz çıkması üzerine parti yetkilileri polise haber verdi.

Kimyasal içeriğe sahip olabileceği şüphesiyle polislerin teslim aldığı içinde toz olan paket  laboratuvara inceleme amaçlı yollandı.

Polisin teslim aldığı paketin içindeki toz, kimyasal içerikli olabileceği şüphesiyle incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olay nedeniyle yarıda kesilen SYRIZA Siyasi Konsey Toplantısı’nın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras başkanlığında Başbakanlık konutunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Etiketler: atina, SYRİZA, Şüpheli paket
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER