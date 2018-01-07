Sydney'de son 80 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Sahiller tıklım tıklım doldu.
Avustralya'nın Sydney kentinde 47,3 dereceyi bulan sıcaklık asfaltı eritti.
Son 80 yılın en sıcak yazını yaşıyan eyalette, aşırı sıcakla mücadele planı hayata geçirildi.
Aşırı sıcak nedeniyle binlerce mülkü etkileyen elektrik kesintisi meydana gelirken, eyalette yangın ihtimaline karşı ateş yakmak yasaklandı.
Rekor sıcaklar nedeniyle trafik lambaları çalışmıyor, bankaların para çekme makineleri bozuluyor.
Avustralyalı yetkililer, halka mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuyor.
Sydney'de 1939 yılında 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.
Bilim insanları geçen yılki araştırmada, 2040 yılına kadar büyük kentlerde hava sıcaklıklarının 50 dereceye çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.
Kaynak: TRT Haber