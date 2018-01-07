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Buradasınız : » » Sydney'de son 80 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Sydney'de son 80 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kuzey Amerika kutup soğuklarıyla mücadele ederken, güney yarım küre, kavruluyor. Avustralya'nın Sydney kentinde hava sıcaklığı 47 derecenin üzerine çıktı.

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Sydneyde son 80 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Sahiller tıklım tıklım doldu.

Avustralya'nın Sydney kentinde 47,3 dereceyi bulan sıcaklık asfaltı eritti.

Son 80 yılın en sıcak yazını yaşıyan eyalette, aşırı sıcakla mücadele planı hayata geçirildi.

Aşırı sıcak nedeniyle binlerce mülkü etkileyen elektrik kesintisi meydana gelirken, eyalette yangın ihtimaline karşı ateş yakmak yasaklandı.

Rekor sıcaklar nedeniyle trafik lambaları çalışmıyor, bankaların para çekme makineleri bozuluyor.

Avustralyalı yetkililer, halka mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuyor.

Sydney'de 1939 yılında 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.

Bilim insanları geçen yılki araştırmada, 2040 yılına kadar büyük kentlerde hava sıcaklıklarının 50 dereceye çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Sydney, avustralya
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