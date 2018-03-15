Suudi Prenses Hussat hakkında yakalama emri

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Prenses Hussat hakkındaki yakalamak kararı Paris'teki apartman dairesine çağrılan bir tamirci ile yaşanan gerginlik nedeniyle çıkarıldı.

Geçen yıl eylül ayında Prenses Hussat'ın Paris'in Foch Bulvarı'ndaki dairesine çağrılan tamircinin, dairenin fotoğraflarını çektiği fark edildi.

Prenses Hussat ve yakın korumasının müdahale ettiği tamircinin, basın organlarına satmak için dairenin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle yere yatırılarak dövüldüğü, saatlerce sorgulandığı, malzemelerine el konulduğu ileri sürüldü.

Prenses Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı

Aralık ayı başında Prenses Hussat'ın koruması hakkında adli soruşturma açıldığı belirtilirken, Prenses Hussat hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.

Ocak ayında da Suudi Arabistan kraliyet ailesi mensubu 43 yaşındaki Uhud bint Halid el Suud, Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesi'ndeki bir otele zorla girmek ve görevli bekçiyi tokatlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA