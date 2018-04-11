Suudi Prens Selman'ın yurtdışı temasları

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son dönemdeki ziyaretleri oldukça dikkat çekiyor. Önce İngiltere, ardından ABD ziyareti gerçekleştiren Selman, son olarak Fransa'ya gitti.

Selman yaklaşık 3 hafta süren ABD ziyaretinde eski Amerikan başkanları baba ve oğul Bush’la bir araya geldi.

Amerika temaslarında ilk kez takım elbiseyle görüntülenen Suudi Prens Amerikan Savunma Şirketleri ve Silikon Vadisi'ne de çıkarma yaptı.

Veliaht Prens, ziyaretleri kadar açıklamaları ile de dikkat çekti. sık sık basına demeçler verirken çok tartışılan açıklamalara da imza attı.

Prens, “Batılı müttefiklerimizin isteği üzerine Soğuk Savaş döneminde komünizme karşı Vahhabilik yaygınlaştırıldı” dedi.

Ancak Atlantic dergisine verdiği röportajda'da Vahabilikle ilgili bir soruya "Vahabilik nedir Bizde Vahabilik olduğuna inanmıyoruz" yanıtı verdi.

Suudi Arabistan'ın İsrail'e giden uçaklara hava sahasını açmasının ardından Selman, "İsrail’in kendi topraklarında yaşama hakkı var" açıklaması yaptı. Bu açıklama Hanedan ailesinde çatlağa yol açınca düzeltme bizzat babasından Kral Salman’dan geldi.

Kral Salman tam ters bir ifadeyle “Kudüs Filistin’in başkentidir” dedi.

Suudi Veliaht Prensi Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından Fransa’ya geçti. Prens Selman, ayağının tozuyla gizli bir görüşme yaptı. Lübnan Başbakanı Hariri ve Fas Kralı Muhammed ile biraraya geldi.

Görüşme Hariri'nin sosyal hesabında yayınladığı fotoğrafla ortaya çıktı. Bu kare pek çok tartışmayı da berberinde getirdi.

لا تعليق pic.twitter.com/KbXMcJlw8K — Saad Hariri (@saadhariri) 9 Nisan 2018

Paris’te ilk resmi görüşmelerinde ise iki ülke arasında silah satışı, savunma alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Sosyal alanda attığı adımlarla Batı’ya mesajlar veren Prens Fransa ile opera kurulması için de anlaştı.

Kaynak: TRT Haber