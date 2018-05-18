  • 18 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.483
    EURO 5.283
  • BIST 102273.61
    ALTIN 185.412
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suudi Prens Selman'ın öldüğü iddiası, fotoğrafla yalanlandı

Suudi Prens Selman'ın öldüğü iddiası, fotoğrafla yalanlandı

İran basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Veliaht Prens'in Ofis Müdürü ise yayınladığı fotoğrafla iddiaları çürüttü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Prens Selmanın öldüğü iddiası, fotoğrafla yalanlandı

İran merkezli Keyhan gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Gazete yetkilileri, iddiayı bir Arap istihbarat servisine dayandırarak, üst düzey yetkililere gönderilen bir raporu gördüklerini savundu.

Veliaht Prens’in 21 Nisan’da 2 kurşunla vurulduğunu savunan gazete, Nisan ayının sonundan bu yana görünmeyen Veliaht'ın ölmüş olabileceğini iddia etti.

Bu iddiaları Prens Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir sosyal medyada yayınladığı fotoğrafla yalanladı. Asakir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor" ifadesini kullandı.

 

 

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerden de görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Asakir de görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt de her iki tarafı birbirine yakınlaştırmak için arabuluculuk çabası harcasa da şimdiye kadar bu konuda bir gelişme olmadı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: veliaht prens selman, Suudi Arabistan, İran basını, iddia
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER