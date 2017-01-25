  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.841
    EURO 4.123
  • BIST 83128.26
    ALTIN 147.643
Buradasınız : » » Suudi Arabistan'tan BBC'ye yalanlama

Suudi Arabistan'tan BBC'ye yalanlama

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bazı medya kuruluşlarında eski Ankara Büyükelçisi Adil Sirac Merdad'a ait olduğu iddia edilen ifadeleri yalanladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Arabistantan BBCye yalanlama

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bazı medya kuruluşlarında eski Ankara Büyükelçisi Adil Sirac Merdad'a ait olduğu iddia edilen ifadeleri yalanladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BBC'nin internet sitesinde yayınladığı Suudi Türk ilişkileri ve Suriye krizi konusunu ele alan ve Sayın Büyükelçi Adel Bin Siraj Merdad'a ait olduğu iddia edilen açıklamalarla ilgili olarak, Büyükelçilik söz konusu iddiaların uydurma olduğunu, Sayın Büyükelçinin 3 hafta önce Türkiye'deki görevini tamamlayarak ülkeden ayrıldığını, geçen haftalarda ne BBC 'ye ne de başka bir medya kuruluşuna herhangi bir açıklama yapmadığını beyan eder."

Etiketler: Suudi Arabistan, bbc, adil sirac merdad
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER