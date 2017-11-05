  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Suudi Arabistanlı yetkilileri taşıyan helikopter düştü

Suudi Arabistanlı yetkilileri taşıyan helikopter düştü

Yemen sınırında düşen helikopterde aralarında Suudi prensi Mansur Bin Mukrin'nin de bulunduğu kişiler öldü.

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Suudi Arabistanlı yetkilileri taşıyan helikopter düştü

Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştüğü, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi televizyonunun haberine göre, Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düştüğü, olayda prens ve beraberindeki heyetteki herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.

Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer yetkililerin olduğu ifade edildi.

Olay ile ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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