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Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı

Suudi Arabistanlı Aseel el-Hamad, ülkesinde kadınlara trafiğe çıkma izninin verildiği gün, Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde Formula 1 otomobili kullandı.

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Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı

Suudi Arabistan Motor Sporları Federasyonu'nun ilk kadın yönetim kurulu üyesi Aseel el-Hamad, araç kullanmalarına serbesti getirilen ülkesindeki hemcinsleri adına bir ilke imza attı.

Renault Formula 1 Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, el-Hamad, sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si öncesi gerçekleşen geçit töreninde F1 otomobilinin direksiyonuna geçti.

El-Hamad, 10 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Paul Ricard Pisti'nde, Renault'nun 2012 sezonundaki aracı E20'yi sürdü.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: Suudi Arabistan, sürücü, kadın, fransa
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