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Suudi Arabistan'ı toz fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'da birkaç gündür devam eden toz fırtınasından etkilenen 1384 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

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Suudi Arabistanı toz fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'da 4 günden bu yana bölgeyi etkisi altına alan toz fırtınasından dolayı Medine kenti ve çevresinde rahatsızlanan bin 384 kişi sağlık merkezlerine başvurdu.

Medine ve çevresinin yanı sıra diğer bazı kent ve bölgelerde bugün eğitime ara verilecek. Toz fırtınası nedeniyle başkent Riyad ve Mekke'de görüş mesafesi de düştü.

Sık sık kum veya toz fırtınalarına sahne olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Kasim, Hafar el-Batin kentlerinde dün okullar tatil edilmişti.

Önceki gün ise Cidde, Mekke ve Medine kentlerinde son birkaç gündür etkili olan toz dalgası nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, medine, toz fırtınası
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