Suudi Arabistan'dan Suriye'ye operasyon mesajı

Fransa'ya yaptığı üç günlük ziyaretin son gününde Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Selman, "Ortaklarımızla aramızdaki ittifak gerektirirse, biz de orada oluruz" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr daha önce gazetecilere, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına nasıl karşılık verileceğini aralarında görüştüklerini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söylemişti.

El-Cubeyr, "Ne olabilir ne olamaz diye bir spekülasyona girmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim ki, bu durumla ilgili olarak eldeki seçenekler konusunda temaslar sürüyor. Bizim görüşümüze göre sorumlular hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalı" demişti.

Ülkesinin böyle bir mukabeleye katılıp katılmayacağı sorusuna ise el-Cubeyr yanıt vermemişti.

Kaynak: Reuters