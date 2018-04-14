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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'dan Suriye operasyonuna destek

Suudi Arabistan'dan Suriye operasyonuna destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere gerçekleştirdiği operasyona tam destek verdiğini açıkladı.

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Suudi Arabistandan Suriye operasyonuna destek

Rejim güçlerinin birkaç yıldan beri Suriye halkına acımasız katliamlar sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, askeri operasyonun, uluslararası yasaklı kimyasal silahların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivillere karşı kullanmaya devam edilmesine cevap olarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusunun rejim olduğu vurgulandı.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: uçak, Suudi Arabistan, saldırı, abd
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