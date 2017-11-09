  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Suudi Arabistan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına uyarı

Suudi Arabistan, vatandaşlarının Lübnan'ı en kısa sürede terk etmesini istedi.

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Suudi Arabistandan Lübnandaki vatandaşlarına uyarı

Suudi Arabistan'ın, Lübnan'daki vatandaşlarından "acilen" ülkeyi terk etmelerini istediği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Lübnan'da ikamet eden veya turistik amaçla burada bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarından yaşanan olumsuz şartlar nedeniyle acilen ülkeyi terk etmeleri" istendi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan veya başka ülkelerden Lübnan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına da seyahatlerini iptal etmeleri tavsiye edildi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, Yemen'deki Husilerin Riyad'a balistik füze atması ve Suudi yetkililerin söz konusu saldırıdan İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutması ile daha da artmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, lübnan
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