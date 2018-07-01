Suudi Arabistan'dan Katarlı hacılar açıklaması

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, 2018 hac mevsimi için hazırlıkların tamamlandığı ve bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin beklendiği ifade edildi.

Katarlı hacı adaylarının Katar'a ait olmayan herhangi bir havayolu şirketiyle Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na gidebileceği vurgulanan açıklamada, hac farizasını yerine getirmek isteyen Katarlılar için doğrudan kayıt yapabilecekleri online sisteme ait linkin gelecek ay duyurulacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının geçen yıl Suudi Arabistan'a gidişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman'ın emriyle hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir havayolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gidebileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA