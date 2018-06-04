Suudi Arabistan'dan Katar'a S-400 uyarısı

Fransız Le Monde Gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir mektup yazdı.

Macron'un Katar'ı S-400 füze savunma sistemi almaması konusunda ikna etmesini istedi.

Güvenlikten endişeli

İddialara göre Suudi Arabistan, Katar-Rusya arasındaki S-400 füze görüşmelerinden rahatsız.

Riyad, güvenlik endişeleri yüzünden füzelerin Katar'da konuşlanmamasını istiyor.

Açık açık tehdit etti

Fransız basını, Suudi Arabistan kralı Selman'ın Katar'ı bu konuda açıkça tehdit ettiğini yazdı.

Füzelerin konuşlanması halinde, askeri harekatı da kapsayan tedbirler gündeme gelebilir.

Mektubun içeriği konusunda, Fransız ve Suudi yetkililerden bir açıklama ise yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber