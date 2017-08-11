  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması

Suudi Arabistan yönetimi, hava sahasının halen Katar Havayolları'na kapalı olduğunu duyurdu.

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Suudi Arabistandan Katar açıklaması

Suudi Arabistan yönetimi, hava sahasının halen Katar Havayolları'na kapalı olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan da hava sahasını açtığı yönündeki haberleri yalanladı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu Başkanı Abdulhakim bin Muhammd et-Temimi'nin yaptığı ve Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, hava sahasının halen Katar uçaklarına kapalı olduğu belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 30 Temmuz'da, abluka uygulayan ülkeler, Katar havayolu şirketlerinin kullanması için 9 acil hava koridoru tahsis edildiğini duyurmuştu.

Katar Sivil Havacılık Genel Kurulu Başkanı Abdullah bin Nasır es-Sebii ise geçen pazartesi, Umman Körfezi, Basra Körfezi ile Umman Denizi de dahil Katar'ın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünden (ICAO) talep ettiği yeni hava güzergahlarının birçoğunun kullanılmaya başlandığını ifade etmişti.

Bahreyn ile BAE, basında yer alan ve hava sahalarını Katar Havayolları'na açtıklarıyla ilgili haberleri yalanlamış, sadece uluslararası karasuları üzerindeki hava sahasının kullanılmasına izin verdiklerini belirtmişti.

Etiketler: Suudi Arabistan, katar, katar krizi
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