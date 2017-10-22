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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'dan 'İsrail ziyareti' haberlerine tepki

Suudi Arabistan'dan 'İsrail ziyareti' haberlerine tepki

Bazı basın yayın organlarında yer alan, Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkilinin İsrail'i gizlice ziyaret ettiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Suudi Arabistandan İsrail ziyareti haberlerine tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkilinin İsrail'i gizlice ziyaret ettiğine" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı "kötü niyetli" basın yayın organlarınca iddia edildiği gibi "Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkilinin gizlice İsrail'i ziyaret ettiği"ne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bunun hiçbir şekilde gerçekle bağdaşmadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın, yürüttüğü siyaset ve gerçekleştirdiği iletişimlerde her zaman kamuoyuna karşı şeffaf olduğu, bu konuda gizleme ihtiyacını gerektirecek herhangi bir girişiminin bulunmadığı belirtildi.

Basın yayın kuruluşlarına, yaptıkları haberler konusunda dürüst olmaları, gerçek haberler yazmaları çağrısı yapıldı.

Eylül ayı ortalarında İsrail devlet radyosu başta olmak üzere, İsrail basınında, Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden bir prensin ay başında gizlice İsrail'i ziyaret ettiği, bu kişinin, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman olabileceği iddia edilmişti.

İsrail devlet radyosunun haberinde, İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara’nın, Körfez ülkelerinden üst düzey bir yetkilinin ülkelerini ziyaret ettiğine ilişkin iddiaları doğruladığı ancak bu kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermediği dile getirilmişti.

Suudi Arabistan’ın Londra merkezli yayın yapan İlaf Gazetesi ise İsrail’i ziyaret eden üst düzey Körfezli kişinin, Katarlı olduğunu öne sürmüştü.

 Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, İsrail ziyareti
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