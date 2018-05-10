Suudi Arabistan'dan İran'a nükleer resti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini CNN'e değerlendirdi.

Cubeyr, İran nükleer anlaşmasının ''kusurlu olduğunu ve İran'ın balistik füze programlarını kapsamadığından bahsetti.

Bu anlaşmanın, İran'ın teröre verdiği desteği ve bölgedeki ülkelere müdahale etmesini engellemediğini ve bu nedenle de ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararına destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Adil el-Cubeyr, İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda BM Güvenlik Konseyinin ABD dışındaki diğer daimi üyelerininin de anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulaması gerektiğini anlattı.

Suudi Arabistan'ın nükleer bomba edinip edinmeyeceğine yönelik soruya, ''İran nükleer silah üretebilecek kapasiteye ulaşırsa, biz de halkımızı korumak için ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız.'' yanıtını verdi.

Suudi Bakan, İran'ın Yemen'de Husilere balistik füze sağlamaya son vermesi gerektiğini de söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıkladı.

Kaynak: AA