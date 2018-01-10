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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek telefonu

Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek telefonu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştüğü bildirildi.

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Suudi Arabistandan Filistine destek telefonu

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladı.

Kral Selman, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasına yönelik meşru haklarına ilişkin Suudi Arabistan'ın tavrının aynen sürdüğünü ifade etti.

Selman, Birleşmiş Milletler kararları temelinde Filistin meselesine adil ve daimi bir çözüm bulunması için çabaların devam edeceğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da da liderlerin, karşılıklı koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, filistin, Abbas, Kral Selman
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