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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'dan Doğu Kudüs'e 150 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan'dan Doğu Kudüs'e 150 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan Kralı Selman, Doğu Kudüs'teki İslami mirasın korunması için 150 milyon dolar bağışladı.

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Suudi Arabistandan Doğu Kudüse 150 milyon dolarlık yardım

Kral Selman, Zahran kentindeki Arap Birliği zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Suudi Arabistan, Kudüs'ün İslami mülkünü desteklemek için 150 milyon dolarlık hibe verdi" dedi. 

Hibe duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den kutsal şehre geçirme kararına eleştirilerin tekrarlanmasının ardından geldi.

ABD'nin Kudüs provokasyonu

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, "Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'in başkenti kabul ettiğini" ilan etmiş ve Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini duyurmuştu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etmişti.

Erdoğan: Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir

Söz konusu girişime en sert tepki gösteren ülkelerden biri Türkiye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Müslümanların "kırmızı çizgisi" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AFP

Etiketler: yardım, Trump, Suudi Arabistan, kudüs, Kral Selman
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