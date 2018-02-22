Suudi Arabistan'dan Doğu Guta'daki saldırılara kınama

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan haberde, Suriye rejiminin Doğu Guta'da sivillere yönelik şiddeti durdurması ve insani yardımların bölgeye girişine izin vermesi gerektiği kaydedildi.

Haberde Cenevre-1 ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizinin siyasi çözümünün ciddiye alınması çağrısı yapıldı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, dün, Doğu Guta'ya 4 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 346 sivilin hayatını kaybettiğini ve 878 sivilin yaralandığını belgelediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA