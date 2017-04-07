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Suudi Arabistan'dan 'ABD'ye 'tam destek'

Suudi Arabistan, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği askeri operasyonlara "tam destek" verdiklerini açıkladı.

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Suudi Arabistandan ABDye tam destek

Suudi Arabistan, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği askeri operasyonlara "tam destek" verdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca masum sivili katletmesi sebebiyle ABD'nin Suriye rejimine düzenlediği askeri operasyonları 'tam olarak' destekliyoruz." denildi.

Söz konusu operasyonların asıl sorumlusunun Suriye rejimi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların sorumluluğu kardeş Suriye halkına birkaç yıldan bu yana yürüttüğü iğrenç saldırılar nedeniyle Esed rejimine aittir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada uluslararası toplumun Suriye rejiminin, sivil halka yönelik cinayetleri karşısında sessiz kaldığı vurgulanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın "askeri hedefleri vurma" kararının cesaret verici olduğu kaydedildi.

Etiketler: Suudi Arabistan, abd, suriye, Esed Rejimi, Füze saldırısı
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