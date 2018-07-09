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Suudi Arabistan'da uyuşturucu ticaretinden suçlanan bir kişi idam edildi

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan Pakistan uyruklu bir kişinin bugün idam edildiği belirtildi.

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Suudi Arabistanda uyuşturucu ticaretinden suçlanan bir kişi idam edildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, mahkemenin Abdullatif Nur Muhammed isimli Pakistanlı hakkında verdiği idam cezası bugün Cidde kentinde infaz edildi.

Mekke-i Mükerreme bölgesinde üzerinde bir miktar eroinle yakalanan Nur Muhammed'in suçunun sabit görülmesi üzerine idamına hükmedildiği ve idam kararının yüksek yargı tarafından onaylanmasının ardından Kraliyet makamından "infaz emri" verildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da idam cezası

Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor. Verilen ağır cezaya rağmen ülkede her yıl binlerce kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanıp mahkemeye çıkarılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Pakistan, idam
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