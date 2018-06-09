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Suudi Arabistan'da Ürdün'e destek zirvesi düzenlenecek

Suudi Arabistan, Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yollarını aramak için yarın Mekke'de "dörtlü" zirve düzenleyecek.

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Suudi Arabistanda Ürdüne destek zirvesi düzenlenecek

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Kraliyet Divanı'na dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan ev sahipliğinde yarın, Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için ülkeye destek yollarının görüşüleceği dörtlü zirve düzenlenecek.

Kral Selman bin Abdulaziz'in Mekke'de düzenlenmesi planlanan toplantıyla ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed es-Sabah ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la bağlantı kurduğu ifade edildi.

Ürdün'de yıl başında gelen zamlar ve Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ürdün'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz'ı ciddi ekonomik sorunların beklediği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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