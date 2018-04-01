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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da toz fırtınası nedeniyle eğitime ara

Suudi Arabistan'da toz fırtınası nedeniyle eğitime ara

Suudi Arabistan'da etkili olan toz fırtınası ve kötü hava şartları nedeniyle birçok ilde bugün eğitime ara verilecek.

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Suudi Arabistanda toz fırtınası nedeniyle eğitime ara

Suudi Arabistan'da Asir Bölgesi Emiri Faysal bin Halid, toz fırtınası ve kötü hava şartları nedeniyle Belkarn, Bişe ve Teslis vilayetlerinde bir gün süreyle tüm okulların tatil edilmesi talimatını verdi.

Öte yandan, ülkenin resmi televizyon kanalı İhbariyye'deki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Tarib ilinde tüm okullarda, Akik ilinde El-Baha Üniversitesi'nde ve orta kesimde yer alan Vadi ed-Devasir'de de toz fırtınasından dolayı tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Sık sık kum veya toz fırtınaları yaşanan ülkede toz dalgası nedeniyle daha önce de birçok kez okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, toz fırtınası
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