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Suudi Arabistan'da silahlı saldırı zanlısı öldürüldü

Suudi Arabistan'da, nisan ayında ülkenin güneybatısındaki bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıya karıştığı şüphesiyle aranan bir kişi emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.

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Suudi Arabistanda silahlı saldırı zanlısı öldürüldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki'ye dayandırdığı haberde, emniyet güçlerince aranan Halid Muhammed Ali Şehri'nin, En-Namas kentinde akrabalarının evinde gizlendiğinin tespit edildi.

Emniyet güçlerinin teslim ol çağrısına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı 19 Nisan'da ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasındaki bir kontrol noktasına gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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