Suudi Arabistan'da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasındaki bir kontrol noktasına gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Ahmed İbrahim Asiri, Abdullah Gazi eş-Şehri ve Salih Ali el-Ömeri yaşamını yitirdi. Emniyet güçlerinin izini bulduğu saldırganlardan 2'si gözaltına alındı ancak üçüncüsü emniyet güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

Ölen saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı Bender Muhammed Ali isimli şahıs olduğu ifade edilirken gözaltına alınan diğer 2 saldırganın kimlik bilgileri açıklanmadı.

Kaynak: AA