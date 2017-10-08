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Suudi Arabistan'da Selam Sarayı'na silahlı saldırı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü.

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Suudi Arabistanda Selam Sarayına silahlı saldırı

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Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan İçişleri Bakanlığının resmi sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki'nin açıklamasında, sabah saatlerinde Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın kraliyet muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 28 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edilen açıklamada, saldırganın da olay anında kraliyet muhafızlarının karşılık vermesi sonucu olay yerinde öldürüldüğü aktarıldı.

Olay ile ilgili soruşturma açıldığı, sonuçlarının daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

ABD'den Cidde'deki vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Cidde Konsolosluğu, Suudi Arabistan'daki ABD vatandaşlarını, Selam Kraliyet Sarayı çevresindeki bölgelerde dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Konsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, "Medyada Cidde'de Selam Sarayı'na saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı. Saray, Endülüs yolu çevresinde bulunuyor. Polisin çalışmalarının devam etme ihtimali nedeniyle bu bölgelerdeki ABD vatandaşlarına dikkati olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Etiketler: Suudi Arabistan, silahlı saldırı, cidde
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