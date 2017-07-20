Suudi Arabistan'da prense tutuklama

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-Ahbariye'nin haberine göre, Prens Abdulaziz Bin Musaid Al Suud, bazı kişilere saldırdığı ve hakaret ettiği yönündeki görüntülerin sosyal medyada yayınlamasının ardından tutuklandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bu sabah söz konusu görüntüler nedeniyle Prens Abdulaziz ve ona yardım eden diğer kişilerin yakalanarak hapse atılması ve haklarında soruşturma açılması emri vermişti.

Kral Selman'ın talimatında ayrıca saldırıya uğrayan kişilerin haklarının korunması istenmişti.

Prens Abdulaziz'in yer aldığı görüntüler Suudi Arabistan'da halkın tepkisine neden olmuştu.