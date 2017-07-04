Suudi Arabistan'da polise roketli saldırı

Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketli saldırıda, bir polisin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi'nde bu sabah devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda çavuş Adil Falih el-Uteybi'nin hayatını kaybettiğini, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirten et-Turki, güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını kaydetti.

Söz konusu saldırının iki ay içerisinde düzenlenen yedinci saldırı olduğu belirtiliyor.

Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ülkenin doğusundaki Katif ilinde sık sık terör eylemleri meydana geliyor. AA