  • 26 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.522
  • BIST 112006.65
    ALTIN 157.101
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da ilk büyük tahliye dalgası

Suudi Arabistan'da ilk büyük tahliye dalgası

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 200 üst düzey yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Arabistanda ilk büyük tahliye dalgası

Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da 11 Prens ve bazı bakanlar gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da ikinci gözaltı dalgası

Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Ülkede geçtiğimiz aylarda yolsuzluk iddiasıyla prens ve görevdeki bakanların da yer aldığı pek çok eski bakan gözaltına alınmıştı. Bu isimlere ait yüzlerce hesaba da el konmuştu.

Gözaltındaki kişilerin, Riyad’daki 5 yıldızlı otellerde tutulduğu ifade edilmişti.  

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER