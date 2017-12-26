Suudi Arabistan'da ilk büyük tahliye dalgası

Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da 11 Prens ve bazı bakanlar gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da ikinci gözaltı dalgası

Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Ülkede geçtiğimiz aylarda yolsuzluk iddiasıyla prens ve görevdeki bakanların da yer aldığı pek çok eski bakan gözaltına alınmıştı. Bu isimlere ait yüzlerce hesaba da el konmuştu.

Gözaltındaki kişilerin, Riyad’daki 5 yıldızlı otellerde tutulduğu ifade edilmişti.

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Kaynak: İHA