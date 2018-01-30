Suudi Arabistan'da gözaltındaki 325 kişi serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da "yolsuzluk soruşturmaları" 2017 yılı Kasım ayından bu yana sürüyor. Ülkede, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 381 kişi gözaltına alındı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, gözaltına alınanlardan suçsuz olduğu kanıtlanan veya suçlu bulunmasına rağmen yolsuzluğa konu olan tutarı devlet hazinesine iade eden 325 kişinin serbest bırakıldığı duyurdu.

Şu ana kadar devlet hazinesine iade edilen tutar ise yaklaşık 106 milyar dolar.

Suudi Arabistan'da 11 Prens ve bazı bakanlar gözaltına alındı

Gözaltındaki Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı

Açıklamada, haklarında başka suçlamaların da olduğu 56 kişi hakkındaki soruşturmaların devam ettiği bildirilirken, gözaltında olanların kimlik bilgilerine ilişkin bilgiye ise yer verilmedi.

Prenslerin alıkonulduğu lüks otel rezervasyon almaya başladı

Öte yandan, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan sanıkların tutulduğu ve Kasım ayından bu yana rezervasyon almayan başkent Riyad'daki lüks otel, internet üzerinden 14 Şubat ve sonrası için rezervasyon almaya başladı.

Şubat ayı ortalarına kadar soruşturmaların sona ermemesi durumunda gözaltında bulunan kişilerin başka yerlere nakledileceği iddia ediliyor.

Sabah saatlerinde uluslararası haber ajansları, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunan sanıkların tümünün serbest bırakıldığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk" gözaltıları Gözaltında tutulan ve Türkiye'de "Bodrum aşığı Prens" olarak bilinen Prens El-Velid bin Talal da Cumartesi günü serbest bırakılmıştı. Ülkede, 4 Kasım 2017'de, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında "Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu" kurulmuştu. Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Bugün Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinde yer alan haberde, ülkedeki "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'daki The Ritz-Carlton'da gözaltında tutulan ve aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu yeni bir grubun, kendileriyle varılan uzlaşmanın ardından serbest bırakıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA