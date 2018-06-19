  • 19 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.742
    EURO 5.495
  • BIST 92962.02
    ALTIN 195.35
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da Eğlence İdaresi Başkanı görevinden alındı

Suudi Arabistan'da Eğlence İdaresi Başkanı görevinden alındı

Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed bin Akiyl el-Hatib, Kraliyet kararıyla görevinden alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Arabistanda Eğlence İdaresi Başkanı görevinden alındı

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından alınan karar gereği Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed bin Akil el-Hatib, görevinden alındı.

Haberde Mayıs 2016'da göreve getirilen Hatib'in görevden alınmasının nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Kralı, Nisan 2015'te de dönemin Sağlık Bakanı olan ve 10 hafta öncesinde atanan Hatib'i, "bir vatandaşla sözlü tartışmaya" girmesinin ardından görevinden almıştı.

Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole bağımlılığının kırılması, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve özel girişimin güçlendirilmesi amacıyla 2016'da açıklanan 2030 Vizyonu kapsamında eğlence sektörüne yönelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, görevden alma, eğlence sektörü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER