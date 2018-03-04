Suudi Arabistan'da düzenlenen 'AFED 2018'de Türk firmalarına yoğun ilgi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı"na (AFED 2018) savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 20'den fazla Türk firması katıldı.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, AFED 2018 Fuarı'na ilk defa bir ülkenin şeref konuğu olarak katıldığını ve onun da Türkiye olduğunun altını çizerek, savunma sanayi alanındaki 24 önemli Türk firmasının yer aldığı fuarda ürünlerini sergilediklerini belirtti.

Suudi Arabistanlı bin 200 firmanın da fuarda yer aldığını söyleyen Kök, kendilerine verilen bilgiye göre, 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 120 binden fazla ziyaretçinin fuarı gezdiğini kaydetti.

Fuarda, geçmiş yıllarda yerli firmaların yedek parçalarını tanıttığını ancak Türk ve diğer bazı yabancı firmaların katılımıyla organizasyonun ilk defa uluslararası nitelik kazandığına dikkati çeken Kök, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli başta olmak üzere diğer birçok yetkilinin, Türkiye'nin şeref konuğu olarak katılması ve Türk firmalarının fuara ciddi katılımlarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Türk firmalarının stantlarına yoğun ilgi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Körfez Ülkeleri Temsilcisi Ahmet Abdülhayoğlu da AFED 2018 Fuarı'nda Türkiye'yi şeref konuğu olarak ağırlayan Suudi Arabistan'a teşekkür ederek, 25 Şubat'tan bu yana savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Türk firmalarının stantlarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Fuarda tek yabancı ülke olma özelliğini taşıdıkları ve bundan gurur duyduklarını aktaran Abdülhayoğlu, fuara katılan Türk firmaların, Suudi Arabistanlı ilgili firmalarla işbirliği konusunda birçok görüşme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Abdülhayoğlu, sonuç itibarıyla söz konusu fuarın iki kardeş ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir çalışma olduğuna işaret etti.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli, fuarın son gününde Türk stantlarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve katılımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" çerçevesinde yerli üretim kapasitesini artırma hedefiyle düzenlenen "AFED 2018", bu yıl uluslararası bir fuar niteliği kazanma yolunda ilk kez bir konuk ülkenin katılımıyla "Üretimimiz Gücümüzdür" sloganıyla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda "şeref konuğu" olarak davet edilen Türkiye'den fuara ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, OTOKAR, ASPİLSAN, C2TECH, DESAN Tersanesi, Öztek Tekstil, ROKETSAN, STM, TÜBİTAK BİLGEM, OSSA, METEKSAN, Ema Sistem, ADİK Tersanesi, MKEK, MIA Teknoloji, MENSAN, Manas Savunma, Global Fors, Katmerciler, Aksa Runflat ve Milsoft firmaları katıldı.

Kaynak: AA