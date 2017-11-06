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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Suudi Arabistan'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Suudi Arabistan makamları, akşam saatlerinde düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını aktardı.

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Suudi Arabistanda düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, yaptığı açıklamada, düşen helikopterin Asir bölge emiri yardımcısı ve heyetini taşıdığı, helikopterin enkazına ulaşıldığını belirtti.

Asir bölgesi emiri yardımcısının heyeti ile birlikte rutin programlarını takip etmek üzere Ebha kentinin batısında bulunan sahil şeridini ziyaret ettiği, akşam saatlerinde dönüş yolunda helikopter ile iletişimin kesildiğini ifade etti.

Uzmanların helikopterin enkazına ulaştığını ve gerekli incelemeleri yaptığını belirten et-Turki, ilerleyen saatlerde kamuoyu ile elde edilecek son bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.

Akşam saatlerinde Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştüğü açıklanmış, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan helikopter, enkaz
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