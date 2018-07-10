Suudi Arabistan'da bir Nijeryalı idam edildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, mahkemenin Nijerya uyruklu Budayn Aybula hakkında verdiği idam cezası bugün Medine-i Münevvere Emirliği bölgesinde infaz edildi.
Açıklamada, üzerinde bir miktar kokainle yakalanan Aybula hakkındaki idam kararının yüksek yargı tarafından onaylanmasının ardından infazın gerçekleştirildiği kaydedildi.
Suudi Arabistan'da geçen hafta da midesinde bir miktar kokain kapsülüyle yakalandığı gerekçesiyle idama mahkûm edilen Ebu Duraymi Uveyda Acibola isimli Nijeryalının cezası infaz edilmişti.
Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor.
Kaynak: AA