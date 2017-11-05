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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da bazı bakanlar dahil çok sayıda kişi gözaltında

Suudi Arabistan'da bazı bakanlar dahil çok sayıda kişi gözaltında

Suudi Arabistan'da aralarında bu gece görevlerinden alınan bakanların da olduğu çok sayıda eski bakan ve emirin gözaltına alındığı iddia edildi.

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Suudi Arabistanda bazı bakanlar dahil çok sayıda kişi gözaltında

Al-Arabiya'da yayımlanan haberde, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bu gece kurulan Yolsuzluk ile Mücadele Komisyonu'nun, aralarında bu gece görevlerinden alınan bakanların da olduğu birçok eski bakan ve emiri gözaltına aldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan isimler hakkında bilgi verilmezken, aralarında bir kadının da olduğu ve bu kişilerin yolsuzluk nedeniyle gözaltına alındıkları ifade edildi.

Haberde "Kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü" gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilirken, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kraliyet kararnamesi gereğince bu gece kurulduğu ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, tutuklama, malvarlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Suudi Arabistan, Yolsuzluk operasyonu, gözaltı
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