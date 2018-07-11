Suudi Arabistan'da bakanlık yetkilisine "rüşvet" gözaltısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Başsavcı Şeyh Suud el-Muceb yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkilinin ülkede faaliyet gösteren bir firma ile olan şüpheli ilişkisi üzerine açılan soruşturma neticesinde gözaltına" alındığı belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucu söz konusu yetkili şahsın, prosedür dışına çıkarak ticari şirkete finans konusunda kolaylık sağladığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ismi açıklanmayan kişinin 1 milyon Suudi Arabistan riyali (270 bin dolar) rüşvet alması nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Şahsın rüşvet aldığına dair suçunu kabul ettiği vurgulanan açıklamada, bahsi geçen suça karışan diğer iki kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da "yolsuzluk" gözaltıları

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmış, daha sonra bu kişilerin çoğu serbest bırakılmıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada devlet hazinesine iade edilen tutarın 400 milyar riyal (yaklaşık 106 milyar dolar) değerinde olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA