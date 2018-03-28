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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da "Amerikan Güreşi" organizasyonuyla bir ilk gerçekleşecek

Suudi Arabistan'da "Amerikan Güreşi" organizasyonuyla bir ilk gerçekleşecek

Suudi Arabistan, ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacak.

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Suudi Arabistanda &quot;Amerikan Güreşi&quot; organizasyonuyla bir ilk gerçekleşecek

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa Amerikan güreşi müsabakaları düzenlenecek.

Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabakalarda, aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da olduğu 50 sporcu mücadele verecek.

Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği organizasyon kapsamında, sporseverler için çeşitli eğlence etkinlikleri de olacak.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, organizasyon, amerikan güreşi
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