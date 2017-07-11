Suudi Arabistan'da 4 idamın cezası infaz edildi

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde terör suçu işlediği gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 4 mahkumun cezasının infaz edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katif'te "terör suçu işlediği" gerekçesiyle 4 sanık hakkında verilen idam cezası Doğu Bölgesi'nde infaz edildi.

İdam edilen Zahir el-Basari, Yusuf el-Muşeyhas, Mehdi es-Sayı ve Emced Al Umeybıd isimli kişilerin Suudi Arabistanlı olduğu belirtildi.

Şii nüfusun yoğun olduğu Katif başta olmak üzere ülkenin Doğu Bölgesi'nde son aylarda güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriliyor.