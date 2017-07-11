  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Suudi Arabistan'da 4 idamın cezası infaz edildi

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde terör suçu işlediği gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 4 mahkumun cezasının infaz edildiği bildirildi.

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Suudi Arabistanda 4 idamın cezası infaz edildi

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde terör suçu işlediği gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 4 mahkumun cezasının infaz edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katif'te "terör suçu işlediği" gerekçesiyle 4 sanık hakkında verilen idam cezası Doğu Bölgesi'nde infaz edildi.

İdam edilen Zahir el-Basari, Yusuf el-Muşeyhas, Mehdi es-Sayı ve Emced Al Umeybıd isimli kişilerin Suudi Arabistanlı olduğu belirtildi.

Şii nüfusun yoğun olduğu Katif başta olmak üzere ülkenin Doğu Bölgesi'nde son aylarda güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriliyor.

Etiketler: Suudi Arabistan, idam, infaz
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