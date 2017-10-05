  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da 22 kişiye gözaltı

Suudi Arabistan'da 22 kişiye gözaltı

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 22 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları videolar aracılığıyla halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü.

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Suudi Arabistanda 22 kişiye gözaltı

Suudi Arabistan yönetiminin, "kamuoyunu tahrik etmek" ve "hukuki düzenin yasakladığı fiilleri işlemeye teşvik etmek" suçlamasıyla biri Katarlı 22 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, Devlet Güvenlik Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bir Katarlı ile 21 Suudi Arabistanlı'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları videolar ile doğrudan ya da dolaylı olarak halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü.

Haberde videoların içerikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Etiketler: Suudi Arabistan, gözaltı
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