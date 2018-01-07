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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı

Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı

Kraliyet Kararnamesinin yürürlükten kaldırılması için perşembe günü gösteri yapan 11 prensin gözaltına alındığını belirtti.

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Suudi Arabistanda 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Muceb, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi ve emirlerin elektrik ve su borçlarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden Kraliyet Kararnamesinin yürürlükten kaldırılması için perşembe günü gösteri yapan 11 prensin gözaltına alındığını belirtti.

Uyarılara rağmen Kraliyet Sarayından ayrılmayan emirler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını ve yargılanmak üzere Hair Cezaevine nakledildiklerini ifade eden Muceb, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu, emirlere uymayanların kim olursa olsun adalete hesap vereceğini kaydetti.

Muceb, gözaltına alınan prenslerin kimliklerine dair bilgi vermedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Suudi Arabistan, 11 prens
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