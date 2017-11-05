Suudi Arabistan'da 11 Prens ve bazı bakanlar gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da dün gece sıcak saatler yaşandı.

Al- Arabiya'da yayımlanan habere göre, ülkenin Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Yolsuzluk ile Mücadele Komisyonu'nu toplandı.

Komisyon özellikle, "Kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü" gibi birden fazla yolsuzluk dosyalarını ele aldı.

11 Prens, 4 Bakan ve onlarca eski bakan gözaltına alınanlar arasında

Reuters'in haberine göre, soruşturma kapsamında da aralarında 11 prens ve görevdeki bakanların da yer aldığı pek çok eski bakan gözaltına alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, görevden alınanlar arasında Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah ve Donanma Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed Al-Sultan da bulunuyor.

Suudi Kral Salman, Kraliyet kararnamesi ile cumartesi günü oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlığında yeni bir yolsuzlukla mücadele komitesinin kurulması emrini vermişti.

Yeni kurulan komisyon, davaları araştırmak, tutuklama emri çıkartmak, mal varlığına el koymak, seyahat kısıtlamalarını yayınlamak ve varlıkları dondurmak için geniş yetkilerle donatıldı.

Suudi Kral kabinede de revizyon yaptı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan kraliyet kararnamelerine göre, Kraliyet Muhafızları, Ekonomi ve Planlama bakanları ile Deniz Kuvvetleri Komutanı değiştirildi.

Kraliyet Muhafızları Bakanı olarak görev yapan ve birkaç ay önce görevinden azledilen eski Veliaht Prens Muhammed Bin Nayif'e yakınlığı ile bilinen Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz görevden alınarak yerine Emir Halid bin Abdulaziz Al Mukrin atandı.

Ekonomi ve Planlama Bakanlığı görevini yürüten Mühendis Adil bin Muhammed Fakih de azledilerek yerine Muhammed bin Mezid Et-Tuveyciri getirildi.

Kabine değişikliklerinin yanısıra Suudi Arabistan'daki kuvvet komutanlıklarından Deniz Kuvvetlerinde de değişiklik yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed görevinden alınarak yerine Amiral Fehd bin Abdullah el-Gafili atandı.

Kaynak:REUTERS/ TRTHABER/ AA