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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'a "Lübnan'a seyahat uyarısını kaldırın" çağrısı

Suudi Arabistan'a "Lübnan'a seyahat uyarısını kaldırın" çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Suudi Arabistan vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmemesi yönündeki uyarının kaldırılmasını istedi.

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Suudi Arabistana &quot;Lübnana seyahat uyarısını kaldırın&quot; çağrısı

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Beyrut'ta görevli Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Velid el-Buhari ile bir araya gelen Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, söz konusu uyarının kaldırılması için çalışma yapmasını istedi.

Bakan Basil, Suudi Arabistan'ın bu adımı atmasının Körfez ülkelerini de benzer şekilde hareket etmeye yönlendireceğini ifade etti.

Haberde, maslahatgüzarın kendisine yöneltilen talebe verdiği yanıta değinilmedi.

Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki diplomatik gerginlik; Basil'in, Arap Birliği'nin 2016'da Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı kınayan kararının oylamasında çekimser kalmasıyla başlamıştı.

Riyad yönetiminin, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmasının ardından Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de kendi vatandaşlarına aynı uyarı gelmişti.

Beyrut ile Riyad arasındaki ilişkiler, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin yaklaşık iki hafta önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesiyle hissedilir şekilde düzelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, seyahat, lübnan
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