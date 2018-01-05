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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Yemen topraklarından atılan balistik füzenin sınırdaki Necran kenti yakınlarında imha edildiğini duyurdu.

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Suudi Arabistana balistik füze saldırısı

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle sabah 07.00 civarında Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına balistik füze atıldığının tespit edildiğini belirtti.

Balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait Patriot füze sistemleri tarafından Necran kenti üzerindeyken imha edildiğini ifade eden Maliki, İran tarafından desteklenen Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve bu tavırların başta Suudi Arabistan ve bölge güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

İran rejiminin Husilere silah desteği vermesine uluslararası toplumun karşı çıkması gerektiğini belirten koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Maliki, Tahran'ın Husilere yönelik yasa dışı bir şekilde sürdürdüğü balistik füze ve silah desteği için yargılanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, saldırı, patriot, balistik füze
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