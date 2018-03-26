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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik düzenlenen balistik füze saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Suudi Arabistana balistik füze saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivil Savunma'nın Riyad bölgesindeki basın sözcüsü Muhammed el-Hamadi, Yemen'den başkente fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak parçalarının başkentin farklı yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti.

Hamadi, parçaların, Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 7 balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildiğini aktardı.

"Saldırılar BMGK'nın kararlarını açıkça ihlal ediyor"

Söz konusu balistik füzelerden 3'ünün başkent Riyad'a diğerlerinin de sınıra yakın bölgelere fırlatıldığına işaret eden Maliki, "Husilerin düşmanca saldırılarının, İran'ın kendilerine yönelik desteklerinin sürdüğünü kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, Suudi Arabistan'ın yanı sıra uluslararası ve bölgesel güvenliği hedef alan bu saldırının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 ve 2231 sayılı kararlarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Maliki ayrıca balistik füzelerle kentleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, riyad, balistik füze saldırıları
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