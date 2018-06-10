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Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine fırlatılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi.

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Suudi Arabistana balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füzeyi Cazan kenti semalarında imha etti. Haberde insan kaybı yada maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan'daki sanayi bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Bu son atılan füzeyle Husiler sadece ramazan ayında Suudi Arabistan topraklarına 9'uncu kez balistik füze atmış oldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de yönetime silah zoruyla el koymaya çalışan Husilere karşı 26 Mart 2015'ten bu yana askeri operasyon düzenliyor. 

Kaynak: AA

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